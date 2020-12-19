Okçuluk Federasyonu Faaliyetlerini Askıya Aldı

 KKTC Okçuluk Federasyonu, faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

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19/12/2020

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Okçuluk Federasyonu Faaliyetlerini Askıya Aldı

 KKTC Okçuluk Federasyonu, faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, federasyonun, Spor Dairesi tarafından spor salonlarının okçuluk çalışmaları için uygun görülmemesi sebebiyle faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

Daire tarafından bunun federasyona sözlü olarak bildirilmesi üzerine, Federasyonun faaliyetlerini Nisan 2021’e kadar iptal etme kararı aldığı kaydedildi.

Bu arada, 2021’de faaliyetlerde bulunmak isteyen kulüp, dernek ve birliklere yazılı talepte bulunulması halinde organizasyon izninin belirli şartlarla verileceği belirtildi.

Federasyona kayıtlı sporculardan, 01 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağı da ifade edildi.

19/12/2020 13:36
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TAGS: Okçuluk Federasyonu
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