Okçuluk Federasyonu faaliyetlerini durdurdu

Okçuluk Federasyonu Spor Dairesi ile yapılan yazışma ve görüşmelerde kış ayları için bölgelerdeki spor salonlarının kullanımı konusunda red cevabı alınması nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada kulüplerden gelecek organizasyon taleplerine ise belirli şartlara bağlı olarak izin verileceği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Okçuluk Federasyonu Yönetim kurulu olarak; Artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan talebimizin cevapsız kalarak, sözlü geri bildirimle; ilçelerimizde faaliyet gösteren Kulüp, Dernek ve Birliklerimiz için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporu için Antrenman ve organizasyonların yapılmasında kullanıma uygun görülmemesi sebebi ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerimizi iptal etme kararı aldık.

2021 Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirilmeleri durumunda organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan, 1 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız.”

Sezonun son turnuvası yapıldı

Öte yandan Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son organizasyonu Taşkent Atıcılık İhtisas’a ait atış alanında yapıldı. Sezonun son yarışması olan, 3D (3 boyutlu Hayvan figürü) Okçuluk Yarışması büyük ilgi ile arazide tamamlandı. Tüm yaş grupları ve kategorileri kapsayan yarışma, çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri müsabakalar sonunda düzenlenen törenle yetkililer tarafından verildi.

Genç Olimpik Erkek

Ercem Çalışkan

Genç Olimpik Bayan

İdal Kutluhan

Genç Makaralı Erkek

Mustafa Akar

Sarp Şen

Çağın Mannaş

Yıldız Makaralı Erkek

Halil Çelik

Yusuf Akar

Göktuğ Peri

Yıldız Olimpik Erkek

Ege Erçelik

Mehmet H. Bakkal

Harun Y. Hızlı

Yıldız Olimpik Kız

Naşide S. Parlak

İklim Abiç

Işık Tez

Büyük Makaralı Bayan

Ayşen Tez

Büyük Makaralı Erkek

Halil Ercan

Hüseyin Bebek

Master Makaralı

Erkek Murat

Çoğun Osman Tez

Master Olimpik Erkek

Şenol Bulut

Çağıl Etkin

Mustafa Bakkal

Yıldız Makaralı Kız

Feyza Yalçın

Erin Çiftçi

Aleyna Baykal

Veteran Olimpik/Makaralı

KevinJeynes

AnnetteJeynes

Atilla Berberoğlu

Geleneksel Yay Erkek

Fatih Suiçmez

Yılmaz Kutluhan

Tolga Solak

Geleneksel Yay Bayan

Fatma Y. Kutuhan

Feyza Soykan

Eylem V. Dery

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21/12/2020 12:01