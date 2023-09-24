Okçuluk Federasyonu’ndan şöylen tadında yarışma
24/09/2023
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun bugün düzenlediği 3. Açık Alan Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Yarışması KKTC Okçuluk Federasyonu Açık Alanında 7 kategoride tamamlandı.
Yarışmada dereceye giren sporcuların isimleri şöyle;
YILDIZ OLİMPİK KIZ
1. Sahra HAVUTÇU
2. Zeynur DÜZENLİ
3. Naşide Sultan PARLAK
OLİMPİK ERKEK
1. Mustafa SOYGAZİ
2. Okay MAŞERA
3. Ekrem BAŞAR
YILDIZ MAKARALI ERKEK
1. Cemal Ege LORT
GENÇ OLİMPİK KIZ
1. Gülay ARAZ
2. Teslime TURNA
OLİMPİK KADIN
1. Zeynep TONGA
2. Pervin ÇERKEZ
OLİMPİK ERKEK
1. Niyazi AKTANSOY
2. Mahmut İZANOĞLU
3. Arif KÖMÜRCÜLER
MAKARALİ KADIN
1. Güzin BAKKAL