Okçuluk Federasyonu’ndan şöylen tadında yarışma

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24/09/2023

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Okçuluk Federasyonu’ndan şöylen tadında yarışma

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun bugün düzenlediği 3. Açık Alan Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Yarışması KKTC Okçuluk Federasyonu Açık Alanında 7 kategoride tamamlandı.

Yarışmada dereceye giren sporcuların isimleri şöyle;

YILDIZ OLİMPİK KIZ

1. Sahra HAVUTÇU

2. Zeynur DÜZENLİ

3. Naşide Sultan PARLAK

OLİMPİK ERKEK

1. Mustafa SOYGAZİ

2. Okay MAŞERA

3. Ekrem BAŞAR

YILDIZ MAKARALI ERKEK

1. Cemal Ege LORT

GENÇ OLİMPİK KIZ

1. Gülay ARAZ

2. Teslime TURNA

OLİMPİK KADIN

1. Zeynep TONGA

2. Pervin ÇERKEZ

OLİMPİK ERKEK

1. Niyazi AKTANSOY

2. Mahmut İZANOĞLU

3. Arif KÖMÜRCÜLER

MAKARALİ KADIN

 

1. Güzin BAKKAL

 

24/09/2023 19:04
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TAGS: Okçuluk Federasyonu’ndan şöylen tadında yarışma
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