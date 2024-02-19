Okçuluk yarışında kazananlar belli oldu

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19/02/2024

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Okçuluk yarışında kazananlar belli oldu

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Kapalı Alan Yıldız,  Genç ve Büyükler Yarışmaları 18 Şubat’ta Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda düzenlendi. 


Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu: 

Yıldız Olimpik Kız 
1. Ayça Numan (BAF)
2. Işık Tez (GATE)
3. Larem Metay (GATE)

Yıldız Olimpik Erkek 
1. Atay İzanoglu (GATE)
2. İsmet Aydoğdu (MGA)
3. Ali Pekberdahcı (YENİKENT)

Yıldız  Makaralı Kız 
1. Zeynur Düzenli (BAF)
2. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ)
3. Doğa Özçelik (GATE)

Yıldız Makaralı Erkek
1. Süleyman Oral (ZEYBEKÇİ)
2. Toprak Öztürk (GATE)
3. Yakup Allawi (GATE)

Genç Olimpik Kız 
1. Gülay Araz(BAF)
2. Xenia Casap (GATE)
3. Dilan Okalpli (GATE)

Genç Olimpik Erkek 
1. Mustafa Soygazi(BAF)
2. Okay Maşera (BAF)
3. Mehmethan Bakkal (FERDİ)

Genç Makarali Erkek 
1. Cemal Ege Lort(BAF)
2. Görkem Şen (GATE)

Büyük Olimpik Kadın 
1. Zeynep Tonga (KODOSD)
2. Ayşegül Akgün (ASB)
3. Pervin Çerkez (KODOSD)

Büyük Olimpik Erkek 
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Veli Mutlu (MGA)
3. Borahan Yanardağ (KODOSD)

Büyük Makaralı Kadın 
1. Ayşen Tez (GATE)
2. Güzin Bakkal (FERDİ)
3. Kerime Pere (GATE)

Büyük Makaralı Erkek 
1. Osman Tez(GATE)
2. İstiklal Metay (GATE)
3. Murat Çoğun(ATICILIK İHTİSAS)

19/02/2024 15:45
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TAGS: Okçuluk yarışı, spor
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