Okçulukta Açık Alan Ligi sona erdi

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25/12/2023

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Okçulukta Açık Alan Ligi sona erdi

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği Açık Alan Ligi sona erdi. Lig kapsamında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri 23 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi. Gecede ayrıca süper minik sporculara onore ödülleri de takdim edildi. 


En fazla kürsüye çıkan ve dereceye giren kulüpler şöyle oldu;

1. Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı 
2. Zeybekçi Okçuluk Takımı 
3. Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Kulübü 

Dereceye giren sporcularımız;

Minik Olimpik A Kız:
1. Termis Güneyli 
2. Melek Osum 
3. Alisya Özgüler 

Minik Olimpik A Erkek:
1. Mustafa Borucu 
2. Ayhan Asşehitoğlu 

Minik Olimpik B Kız:
1. Nuray Kargılı 
2. Demet Kaya 

Minik Olimpik B Erkek: 
1. Uras Cıvgın
2. Artun Gümüşok 
3. Arda Çevik 

Minik Olimpik C Kız:
1. Sudem Mert
2. Eliz Hannas 
3. Hayal Hüsam 

Minik Olimpik C Erkek: 
1. İsmet Cihat Aydoğdu 
2. Eren Arslan 
3. Asrın Harmancıklı 

Minik Makaralı C Erkek: 
1. Süleyman Oral 

Yıldız Olimpik Kız:
1. Sahra Havutçu 
2. Zeynur Düzenli 
3. Naside Sultan Parlak

Yıldız Olimpik Erkek: 
1. Mustafa Soygazi 
2. Okay Maşera 
3. Diren Kuş 

Yıldız Makaralı Erkek: 
1. Cemal Ege Lort 

Genç Olimpik Kız: 
1. Gülay Araz 
2. Teslime Turna
3. Edanur Uzun

Genç Makaralı Erkek: 
1. Burak Eren Yıldırım 

Büyük Olimpik Kadın: 
1. Zeynep Tonga
2. Berranur Yavuzeş
3. Pervin Çerkez 

Büyük Olimpik Erkek: 
1. Niyazi Aktansoy 
2. Arif Kömürcüler
3. Veli Mutlu

Büyük Makaralı Kadın 
1. Güzin Bakkal 

Büyük Makaralı Erkek 
1. Mete Özkoç

Onore ödülleri verilen süperminik sporcular: 
 
Nehir Kani 
Mira Yıldız 
Sevi Tunaboylu 
Mehmet Ali Bal 
Sinan Halil Hocalı 
Arda Borucu

25/12/2023 15:31
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TAGS: Okçuluk, Açık Alan Ligi
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