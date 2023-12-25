Okçulukta Açık Alan Ligi sona erdi
25/12/2023
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği Açık Alan Ligi sona erdi. Lig kapsamında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri 23 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi. Gecede ayrıca süper minik sporculara onore ödülleri de takdim edildi.
En fazla kürsüye çıkan ve dereceye giren kulüpler şöyle oldu;
1. Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı
2. Zeybekçi Okçuluk Takımı
3. Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Kulübü
Dereceye giren sporcularımız;
Minik Olimpik A Kız:
1. Termis Güneyli
2. Melek Osum
3. Alisya Özgüler
Minik Olimpik A Erkek:
1. Mustafa Borucu
2. Ayhan Asşehitoğlu
Minik Olimpik B Kız:
1. Nuray Kargılı
2. Demet Kaya
Minik Olimpik B Erkek:
1. Uras Cıvgın
2. Artun Gümüşok
3. Arda Çevik
Minik Olimpik C Kız:
1. Sudem Mert
2. Eliz Hannas
3. Hayal Hüsam
Minik Olimpik C Erkek:
1. İsmet Cihat Aydoğdu
2. Eren Arslan
3. Asrın Harmancıklı
Minik Makaralı C Erkek:
1. Süleyman Oral
Yıldız Olimpik Kız:
1. Sahra Havutçu
2. Zeynur Düzenli
3. Naside Sultan Parlak
Yıldız Olimpik Erkek:
1. Mustafa Soygazi
2. Okay Maşera
3. Diren Kuş
Yıldız Makaralı Erkek:
1. Cemal Ege Lort
Genç Olimpik Kız:
1. Gülay Araz
2. Teslime Turna
3. Edanur Uzun
Genç Makaralı Erkek:
1. Burak Eren Yıldırım
Büyük Olimpik Kadın:
1. Zeynep Tonga
2. Berranur Yavuzeş
3. Pervin Çerkez
Büyük Olimpik Erkek:
1. Niyazi Aktansoy
2. Arif Kömürcüler
3. Veli Mutlu
Büyük Makaralı Kadın
1. Güzin Bakkal
Büyük Makaralı Erkek
1. Mete Özkoç
Onore ödülleri verilen süperminik sporcular:
Nehir Kani
Mira Yıldız
Sevi Tunaboylu
Mehmet Ali Bal
Sinan Halil Hocalı
Arda Borucu