Okçulukta Açık Alan Ligi sona erdi

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği Açık Alan Ligi sona erdi. Lig kapsamında dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri 23 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile takdim edildi. Gecede ayrıca süper minik sporculara onore ödülleri de takdim edildi.



En fazla kürsüye çıkan ve dereceye giren kulüpler şöyle oldu;

1. Baf Ülkü Yurdu Okçuluk Takımı

2. Zeybekçi Okçuluk Takımı

3. Mağusa Gelişim Akademisi Okçuluk Kulübü

Dereceye giren sporcularımız;

Minik Olimpik A Kız:

1. Termis Güneyli

2. Melek Osum

3. Alisya Özgüler

Minik Olimpik A Erkek:

1. Mustafa Borucu

2. Ayhan Asşehitoğlu

Minik Olimpik B Kız:

1. Nuray Kargılı

2. Demet Kaya

Minik Olimpik B Erkek:

1. Uras Cıvgın

2. Artun Gümüşok

3. Arda Çevik

Minik Olimpik C Kız:

1. Sudem Mert

2. Eliz Hannas

3. Hayal Hüsam

Minik Olimpik C Erkek:

1. İsmet Cihat Aydoğdu

2. Eren Arslan

3. Asrın Harmancıklı

Minik Makaralı C Erkek:

1. Süleyman Oral

Yıldız Olimpik Kız:

1. Sahra Havutçu

2. Zeynur Düzenli

3. Naside Sultan Parlak

Yıldız Olimpik Erkek:

1. Mustafa Soygazi

2. Okay Maşera

3. Diren Kuş

Yıldız Makaralı Erkek:

1. Cemal Ege Lort

Genç Olimpik Kız:

1. Gülay Araz

2. Teslime Turna

3. Edanur Uzun

Genç Makaralı Erkek:

1. Burak Eren Yıldırım

Büyük Olimpik Kadın:

1. Zeynep Tonga

2. Berranur Yavuzeş

3. Pervin Çerkez

Büyük Olimpik Erkek:

1. Niyazi Aktansoy

2. Arif Kömürcüler

3. Veli Mutlu

Büyük Makaralı Kadın

1. Güzin Bakkal

Büyük Makaralı Erkek

1. Mete Özkoç

Onore ödülleri verilen süperminik sporcular:



Nehir Kani

Mira Yıldız

Sevi Tunaboylu

Mehmet Ali Bal

Sinan Halil Hocalı

Arda Borucu