Okçulukta Her Okul Bir Hedef Projesi

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Dr. Serhat Deniz ve beraberindeki heyet, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Deniz, gerçekleştirilen görüşmenin ardından, okçuluk branşının ülkemizde yaygınlaştırılması adına olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi. Serhat Deniz, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun desteği ile birlikte, mevcut sporcularımızın, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin eğitimi ve Türkiyedeki müsabakalarda görev almaları adına fikir birliğine varıldığını belirtti. Türkiye Okçuluk Federasyonu’na sunulan “Her Okul Bir Hedef” projesi, Başkan Abdullah Topaloğlu tarafından olumlu karşılanarak, KKTC okçuluğu için bu projenin çok önem arz ettiği ve TC Okçuluk Federasyonu olarak destek vereceklerini belirtt.

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15/09/2021 15:44