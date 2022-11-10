Okçulukta KKTC'ye Türkiye desteği

Abdullah Topaloğlu ve Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, KKTC ziyaretiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığının KKTC'ye destek planının bir parçası olarak ziyarette bulunduklarını belirten Topaloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonuna destek olmak için buraya geldik." dedi.

KKTC Okçuluk Federasyonu yöneticileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktaran Topaloğlu, "KKTC'de 23-24 Kasım'da antrenör semineri, 25-26 Kasım'da da hakem kursu açılmasına karar verdik. Öncelikli amacımız okçuluk alanında eğitimleri tamamlamak." ifadelerini kullandı.

"Bu bir başlangıç." diyen Topaloğlu, KKTC Okçuluk Federasyonuna gerekli malzeme yardımını da yaptıklarını kaydetti.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık düzeyinde de ziyaretlerde bulunacaklarını dile getiren Topaloğlu, "Bütün amacımız KKTC okçuluğunu geliştirmek, uluslararası alanda onların da sahne almasını sağlamak, okçular, antrenör ve hakemleri eğitmek." değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılında başarılı olan KKTC okçuluk sporcuları için düzenlenen galaya katıldıklarını da anlatan Topaloğlu, "Başarılı sporculara galada ödülleri verildi. Biz de sporcuları tebrik ettik, ödüllerini verdik. Böyle bir etkinliğe katılmamız okçular için de moral oldu." diye konuştu.

Göktuğ Ergin: "Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Başkan Topaloğlu ile KKTC'de bulunan Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "KKTC okçuluğunun son dönemde gösterdiği gelişme önemli. Özellikle buradaki üniversiteleri düşünürsek birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci, KKTC'de okçuluk faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olan sporcular da bizim ulusal yarışmalarımıza zaman zaman katılıyor. O yüzden uzun süredir buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

KKTC'ye yönelik bundan sonraki süreci daha planlı yürütmeyi hedeflediklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak öncelikle buradaki antrenörlerin eğitim düzeyini artırmak, antrenörlerin okçuluk sporuna özel bilgi birikimlerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda adadaki ulusal faaliyetlerin daha düzenli ve en azından sporcuların gelişimine maksimum katkıyı sağlayacak şekilde düzenlenebilmesi için hakem eğitimi ve yarışma kurallarıyla ilgili de kendilerine destek olacağız. Burada bulunan Türk vatandaşlarından mili takımlarımızda yarışabilecek potansiyel sporcuları, Türk okçuluğuna kazandırmayı da arzu ediyoruz."

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10/11/2022 09:51