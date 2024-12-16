Okçulukta ödüller verildi

Okçuluk Federasyonu, Büyük Han’da ödül töreni düzenleyerek yıl boyunca düzenlenen organizasyonlarda başarılı olan sporculara ve kulüplere kupalarını verdi.

Ödül töreninde konuşan Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş, bir yıl boyunca büyük emek ve azimle çalışan sporcuları kutlarken, düzenlenen organizasyonlarda görev alan tüm kurullardaki mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

Yıl boyunca düzenlenen organizasyonlarda dereceye giren sporculara ve kulüplere kupalarının verildiği ödül töreninde, Okçuluk Federasyonu’na katkıda bulunan Berke Özkan, Mustafa Bakkal, Atlan Çelik, Serkan Soyalan ve Aytunç İsgit’e de teşekkür plaketleri takdim edildi.