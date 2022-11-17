Okçuluktan hakem ve antrenör semineri

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17/11/2022

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Okçuluktan hakem ve antrenör semineri

Okçuluk Federasyonu tarafından Hakem ve antrenör gelişim seminerleri düzenleniyor.

23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Antrenör Gelişim Semineri’ni Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türkiye Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Ramazan Açıkgöz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu EğitimKurulu Başkanı Davut Kaya verecek.

Hakem Semineri de yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu MHK Üyesi Orhan Şentürk tarafından verilecek Hakem semineri 25-26 Kasım tarihlerinde iki gün süreyle gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılacak seminerde Okçuluk oyun kuralları ile Saha ve malzeme bilgisi konuları işlenecek.

 

 

17/11/2022 17:23
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TAGS: Okçuluktan hakem ve antrenör semineri
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