OKKÜ, INQAAHE Üyelik Başvurusunu Tamamladı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ), INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education ) ağında üyelik başvuru sürecini tamamladı.

OKKÜ’den verilen bilgiye göre, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla OKKÜ, Uluslararası Yükseköğretim alanında en köklü kalite ajansı olarak bilinen INQAAHE üyesi olarak yer aldı.

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23/03/2022 12:10