OKKÜ, INQAAHE Üyelik Başvurusunu Tamamladı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ), INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education ) ağında üyelik başvuru sürecini tamamladı. 

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23/03/2022

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OKKÜ, INQAAHE Üyelik Başvurusunu Tamamladı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ), INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education ) ağında üyelik başvuru sürecini tamamladı. 

OKKÜ’den verilen bilgiye göre, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla OKKÜ, Uluslararası Yükseköğretim alanında en köklü kalite ajansı olarak bilinen INQAAHE üyesi olarak yer aldı.

23/03/2022 12:10
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TAGS: Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi
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