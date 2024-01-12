Oklahoma City Thunder'dan kulüp ve NBA tarihine geçen galibiyet

ads ads ads ads
12/01/2024

ads
Oklahoma City Thunder'dan kulüp ve NBA tarihine geçen galibiyet

Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 62 sayı farkla 139-77 mağlup etti. Bu sonuç Thunder tarihinin en farklı, NBA tarihinin ise en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.

12/01/2024 10:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Oklahoma City Thunder’dan kulüp ve NBA tarihine geçen galibiyet
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.