Oklahoma City Thunder'dan kulüp ve NBA tarihine geçen galibiyet

Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers'ı 62 sayı farkla 139-77 mağlup etti. Bu sonuç Thunder tarihinin en farklı, NBA tarihinin ise en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.