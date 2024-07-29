Oklar Barış ve Özgürlük Kupası'nda Atıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlüj Kupası Okçuluk

Yarışması, Akdeniz Spor Birliği , Girne Belediyesi ve KKTC Okçuluk Federasyonu işbirliğinde Süperminik, U- 13 A, U-13 B, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları, 28 Temmuz ’da Girne Kalesinde gerçekleşti.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu;

Süperminik Kız

1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

2. Aslı Say (EŞE)

3. Defne Ozanalp (KODOSD)

Süperminik Erkek

1. Paşa Gezginci (BAF)

2. Buray Erkurt (KODOSD)

3. Ahmet Ozanalp (KODOSD)

U 13 A Kız

1. Miray Erkurt (KODOSD)

2. Alisya Özgüler (ASB)

3. Doğa ekşi (KODOSD)

U 13 A Erkek

1. Berkay Talaş (BAF)

2. Dogukan Ekşi (KODOSD)

3. Fatih Ata Say (EŞE)

U 13 B Olimpik Kız

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Onur Aydın (BAF)

U 13 B Olimpik Erkek

1. Osman Faslı (BAF)

2. Ali Demir (MGA)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

U 15 Olimpik Kız

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. İclal Ilgu (MGA)

3. Kübra Altınbaş (EŞE)

U 15 Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Mehmet Şahlı (BAF)

3. Eren Arslan (MGA)

U 15 Makaralı Kız

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

2. Eliz Hannas (FERDİ)

U 15 Makaralı Erkek

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

U 18 Olimpik Kız

1. Ayça Numan (BAF)

2. Merve Işlek (ASB)

U 18 Olimpik Erkek

1. Ekrem Başar (BAF)

2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

U 18 Makaralı Kız

1. Zeynur Düzenli (BAF)

U 21 Olimpik Kız

1. Gülnaz Kahyrova (KASD)

2. Hayat Dönmez (MGA)

U 21 Olimpik Erkek

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera(BAF)

3. Diren Kuş (BAF)

Büyük Olimpik Kadın

1. Pervin Çerkez (KODOSD)

2. Gülhanım Çakal (FERDİ)

3. Selin Örek (ASB)

Büyük Olimpik Erkek

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Ömer Duman (MSK)

3. Atlan Çelik (ASB)

Büyük Makaralı Kadın

1. Güzin Bakkal (EŞE)