Oklar Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda atıldı

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27/10/2024

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Oklar Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda atıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Okçuluk 
Yarışması, U- 13 A, U-13 B, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları, 27 Ekim 'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu;

U 13 A Kız 
1. Doğa ekşi (KODOSD)

U 13 A Erkek
1. Dogukan Ekşi (KODOSD)
2. Berkay Talaş (BAF)

U 13 B Olimpik Kız 
1. Irmak Sekmen (BAF)

U 13 B Olimpik Erkek 
1. Osman Faslı (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
3. Fatih Ata Say (EŞE)

U 15 Olimpik Kız 
1. Kübra Altınbaş (EŞE)
2. Hayal Hüsam (BAF)
3. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

U 15 Olimpik Erkek 
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Kayhan Özçınar (FERDİ)

U 15 Makaralı Kız 
1. Aleyna Bakkal (EŞE)

U 15 Makaralı Erkek 
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

U 18 Olimpik Kız 
1. Ayça Numan (BAF)
2. Merve Işlek (ASB)

U 18 Olimpik Erkek 
1. Ekrem Başar (BAF)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

U 21 Olimpik Kız 
1. Gülay Araz (BAF)

U 21 Olimpik Erkek 
1. Diren Kuş (BAF)
2. Mustafa Soygazi(BAF)
3. Mehmethan Bakkal (EŞE)

Büyük Olimpik Kadın 
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Gülhanım Çakal (FERDİ)
3. Zeynep Aktansoy (KODOSD)

Büyük Olimpik Erkek 
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. MuammerBulancak (BAF)

27/10/2024 13:31
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TAGS: Oklar Cumhuriyet Bayramı Kupası’nda atıldı
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