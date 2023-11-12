KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yılı onuruna Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Kupası'nda oklar hedefe atıldı.



Düzenlenen kupa kapsamında, 7 kulüp ve 62 sporcu mücadele ederken, dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Süper Minik Kızlar

1. Sevi Tunaboylu

2. Nehir Kani

Süper Minik Erkekler

1. Mehmet Ali Bal

2. Sinan Halil Hocalı

3. Osman Oral

Minik A Olimpik Kızlar

1. Termis Güneyli

2. Sena İçer

3. Melek Osum

Minik A Olimpik Erkekler

1. Mustafa Borucu

2. Ayhan Asşehitoğlu

3. Ali Cemil Palavan

Minik B Olimpik Kızlar

1. Irmak Sekmen

2. Demet Kaya

Minik B Olimpik Erkekler

1. Artun Gümüşok

2. Osman Faslı

3. Hasan Ezer

Minik C Olimpik Kızlar

1. Mayra Karacaoglu

2. Hayal Hüsam

3. Sudem Mert

Minik C Olimpik Erkekler

1. Eymen Fındık

2. Azat Yalçın

3. Asrın Harmancıklı

Minik C Makaralı Kızlar

1. Aleyna Bakkal

2. Ayşe Enginsoy

3. Asu Kaser

Minik C Makaralı Erkekler

1. Süleyman Oral

Yıldız Olimpik Kızlar

1. Sahra Havutçu

2. Ayça Numan

3. Utku Balıkçı

Yıldız Olimpik Erkekler

1. Okay Maşera

2. Mustafa Soygazi

3. Mehmethan Bakkal

Yıldız Makaralı Erkekler

1. Cemal Ege Lort

Genç Olimpik Kızlar

1. Gülay Araz

Büyük Olimpik Kadınlar

1.Pervin Çerkez

Büyük Olimpik Erkekler

1. Niyazi Aktansoy

2. Erdem Yükselenler

2. Mahmut Izanoğlu

Büyük Makarali Kadınlar

1. Güzin Bakkal