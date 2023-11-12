Oklar hedefe atıldı

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12/11/2023

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Oklar hedefe atıldı


KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yılı onuruna Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Kupası'nda oklar hedefe atıldı.


Düzenlenen kupa kapsamında, 7 kulüp ve 62 sporcu mücadele ederken, dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Süper Minik Kızlar
1. Sevi Tunaboylu 
2. Nehir Kani 

Süper Minik Erkekler
1. Mehmet Ali Bal 
2. Sinan Halil Hocalı 
3. Osman Oral 

Minik A Olimpik Kızlar
1. Termis Güneyli 
2. Sena İçer 
3. Melek Osum 

Minik A Olimpik Erkekler
1. Mustafa Borucu 
2. Ayhan Asşehitoğlu 
3. Ali Cemil Palavan

Minik B Olimpik Kızlar
1. Irmak Sekmen 
2. Demet Kaya 

Minik B Olimpik  Erkekler
1. Artun Gümüşok 
2. Osman Faslı 
3. Hasan Ezer

Minik C Olimpik Kızlar
1. Mayra Karacaoglu
2. Hayal Hüsam 
3. Sudem Mert 

Minik C Olimpik Erkekler
1. Eymen Fındık 
2. Azat Yalçın 
3. Asrın Harmancıklı 

Minik C Makaralı Kızlar
1. Aleyna Bakkal 
2. Ayşe Enginsoy 
3. Asu Kaser

Minik C Makaralı Erkekler
1. Süleyman Oral 

Yıldız Olimpik Kızlar
1. Sahra Havutçu
2. Ayça Numan 
3. Utku Balıkçı 

Yıldız Olimpik Erkekler

1. Okay Maşera 
2. Mustafa Soygazi
3. Mehmethan Bakkal 

Yıldız Makaralı Erkekler

1. Cemal Ege Lort 

Genç Olimpik Kızlar

1. Gülay Araz 

Büyük Olimpik Kadınlar

1.Pervin Çerkez 

Büyük Olimpik Erkekler

1. Niyazi Aktansoy 
2. Erdem Yükselenler
2. Mahmut Izanoğlu

Büyük Makarali Kadınlar

1. Güzin Bakkal

12/11/2023 13:28
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TAGS: KKTC, kuruluş yılı, Okçuluk, Federasyonu
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