Oklar hedefe atıldı
12/11/2023
KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yılı onuruna Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Kupası'nda oklar hedefe atıldı.
Düzenlenen kupa kapsamında, 7 kulüp ve 62 sporcu mücadele ederken, dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Süper Minik Kızlar
1. Sevi Tunaboylu
2. Nehir Kani
Süper Minik Erkekler
1. Mehmet Ali Bal
2. Sinan Halil Hocalı
3. Osman Oral
Minik A Olimpik Kızlar
1. Termis Güneyli
2. Sena İçer
3. Melek Osum
Minik A Olimpik Erkekler
1. Mustafa Borucu
2. Ayhan Asşehitoğlu
3. Ali Cemil Palavan
Minik B Olimpik Kızlar
1. Irmak Sekmen
2. Demet Kaya
Minik B Olimpik Erkekler
1. Artun Gümüşok
2. Osman Faslı
3. Hasan Ezer
Minik C Olimpik Kızlar
1. Mayra Karacaoglu
2. Hayal Hüsam
3. Sudem Mert
Minik C Olimpik Erkekler
1. Eymen Fındık
2. Azat Yalçın
3. Asrın Harmancıklı
Minik C Makaralı Kızlar
1. Aleyna Bakkal
2. Ayşe Enginsoy
3. Asu Kaser
Minik C Makaralı Erkekler
1. Süleyman Oral
Yıldız Olimpik Kızlar
1. Sahra Havutçu
2. Ayça Numan
3. Utku Balıkçı
Yıldız Olimpik Erkekler
1. Okay Maşera
2. Mustafa Soygazi
3. Mehmethan Bakkal
Yıldız Makaralı Erkekler
1. Cemal Ege Lort
Genç Olimpik Kızlar
1. Gülay Araz
Büyük Olimpik Kadınlar
1.Pervin Çerkez
Büyük Olimpik Erkekler
1. Niyazi Aktansoy
2. Erdem Yükselenler
2. Mahmut Izanoğlu
Büyük Makarali Kadınlar
1. Güzin Bakkal