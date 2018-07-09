Oklar İskele’de atıldı

50'inci Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen İskele Okçuluk Yarışması Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

35 sporcunun katıldığı ve 6 kategoriden oluşan yarışmada dereceye giren sporcular kupanın sahibi oldu. İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından organize edilen yarışmada gençler birbirlerini geçebilmek için kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 3 saat süren yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyesi Çağlar Karadağ, KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Akançay ve RamadanÖztörel tarafından verildi. Yarışma sonunda dereceye girenler;

Minik Kız

1.Işık Tez(GAÜ)

2.Selin Özdilek(GAÜ)

3.Ekin Çiftçi(GÜZOK)

Minik Erkek

1.Toprak Tosun(GAÜ)

2.Hasan Bilgehan(MGA)

3.İsmet C. Aydoğdu(MGA)

Yıldız Bayan

1.Gökçe Bulut(İSKELE)

2.Sedef Kervanlı(GÜZOK)

3.Edanur Uzun(İSKELE)

Yıldız Erkek

1.Çetin Erdinç(GÜZOK)

2.Eren Paşa(MGA)

3.Kıvanç Özcan(ASB)

Genç Bayan

1.Pembe Uluç(GÜZOK)

2.Sıdıka Cemmedo(İSKELE)

3.Gizem Yükselen(MGA)

Genç Erkek

1.Osmancan Şeker(MGA)

2.Ege Deniz(ASB)

3.Melih Yağız(YENİKENT)