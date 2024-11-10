Oklar zirve için atıldı
10/11/2024
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Lig 4. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 10 Kasım ’da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Süperminik Kız
1. Aslı Say (EŞE)
2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
3. Hüma Yılmaz (KODOSD)
Süperminik Erkek
1. Paşa Gezginci (BAF)
2. Sarp Taydaş (BAF)
3. Uras Damar (GATE)
U 13 A Kız
1. Nehir Kani (ZEYBEKÇİ)
2. Sahil Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
3. Doğa Ekşi (KODOSD)
U 13 A Erkek
1. Güneş Tez (GATE)
2. Dogukan Ekşi (KODOSD)
3. Ali Kaan Canbaz (GATE)
U 13 B Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
3. Seben Karaman (GATE)
U 13 B Olimpik Erkek
1. Osman Faslı (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
3. Ali Demir (MGA)
U 13 B Makaralı Kız
1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)
2. Nejla Okalpli (GATE)
U 13 B Makaralı Erkek
1. Murat Okçu (DAÜ)
2. Ayaz Dayanıklı (GATE)
3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
U 15 Olimpik Kız
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
3. Kübra Altınbaş (EŞE)
U 15 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Kayhan Özçınar (FERDİ)
3. Uras Cıvgın (MGA)
U 15 Makaralı Kız
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
2. Emine Kande (GATE)
3. Leyla Aydın (GATE)
U 15 Makaralı Erkek
1. Eray Kande (GATE)
2. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)
10/11/2024 14:28