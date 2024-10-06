Oklar zirve için atıldı

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06/10/2024

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Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Lig 3. Açık  Alan Süperminik,  U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 6 Ekim ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Süperminik Kız

1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

2. Aslı Say (EŞE)

3. Hüma Yılmaz (KODOSD)

Süperminik Erkek

1. Paşa Gezginci (BAF)

2. Sarp Taydaş (BAF)

3. UrasDamar (GATE)

U 13 A Kız

1. Nehir Kani (ZEYBEKÇİ)

2. Sena İçer (ZEYBEKCİ)

3. Lina Naz Ayaz  (GATE)

U 13 A Erkek

1. Güneş Tez (GATE)

2. Ali Kaan Canbaz (GATE)

3. Cem Yapıcı (ZEYBEKÇİ)

U 13 B Olimpik Kız

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)

3. Seben Karaman (GATE)

U 13 B Olimpik Erkek

1. Osman Faslı (BAF)

2. Ali Demir (MGA)

3. Fatih Say (EŞE)

U 13 B Makaralı Kız

1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)

2. ilayda Pulyacı (GATE)

3. Nejla Okalpli (GATE)

U 13 B Makaralı Erkek

1. Murat Okçu (DAÜ)

2. Ayaz Dayanıklı (GATE)

3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)

U 15 Olimpik Kız

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

3. Kübra Altınbaş (EŞE)

U 15 Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Eren Arslan  (MGA)

3. Kayhan Özçınar (FERDİ)

U 15 Makaralı Kız

1. Aleyna Bakkal (EŞE)

2. Emine Kande (GATE)

3. Eliz Hannas (FERDİ)

U 15 Makaralı Erkek

1. Eray Kande (GATE)

2. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)

06/10/2024 15:09
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TAGS: Oklar zirve için atıldı
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