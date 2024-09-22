Oklar Zirve İçin Atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan U18, U 21 ve Büyükler Yarışmaları 22 Eylül'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U 18 Olimpik Kız

1. SahraHavutçu (KANTARA)

2. Ayça Numan (BAF)

3. Işık Tez (GATE)

U 18 Olimpik Erkek

1. Aktan Dima Özdemir (ZEYBEKÇİ)

2. Ekrem Başar (BAF)

3. Asrın Harmancıklı (EŞE)

U 18 Makaralı Kız

1. Zeynur Düzenli (BAF)

2. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ)

3. Acelya Mertsoylu (GATE)

U 18 Makaralı Erkek

1. SüleymanOral (ZEYBEKÇİ)

2. Yakup Allawi (GATE)

U 21 Olimpik Kız

1. Gülay Araz (BAF)

2. Hayat Dönmez (MGA)

U 21 Olimpik Erkek

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera(BAF)

3. Mehmethan Bakkal (EŞE)

U 21 Makaralı Erkek

1. GörkemŞen(GATE)

Büyük Olimpik Kadın

1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

2. Pervin Çerkez (KODOSD)

3. Ayşegül Akgün (ASB)

Büyük Olimpik Erkek

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Atay İzanoglu (GATE)

Büyük Makaralı Kadın

1. Ayşen Tez (GATE)

2. Dilek Kande(GATE)

3. Güzin Bakkal (EŞE)

Büyük Makaralı Erkek

1. Murat Çoğun (ATICILIK İHTİSAS)

2. İstiklal Metay(GATE)