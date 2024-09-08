Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Lig 2. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 8 Eylül ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Süperminik Kız

1. Aslı Say (EŞE)

2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

3. Hüma Yılmaz

Süperminik Erkek

1. SarpTaydaş (BAF)

2. Uras Damar (GATE)

3. Buray Erkurt (KODOSD)

U 13 A Kız

1. Sahil Aysu (ATICILIK İHTİSAS)

2. Sena İçer (ZEYBEKCİ)

3. Doğa Ekşi (KODOSD)

U 13 A Erkek

1. Güneş Tez (GATE)

2. Doğukan Ekşi (KODOSD)

3. Berkay Talaş (BAF)

U 13 B Olimpik Kız

1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Seben Karaman (GATE)

3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)

U 13 B Olimpik Erkek

1. Osman Faslı (BAF)

2. Fatih Atasay (EŞE)

3. Ali Demir (MGA)

U 13 B Makaralı Kız

1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)

2. ilayda Pulyacı (GATE)

U 13 B Makaralı Erkek

1. Murat Okçu (DAÜ)

2. Ayaz Dayanıklı (GATE)

3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)

U 15 Olimpik Kız

1. Hayal Hüsam (BAF)

2. Kübra Altınbaş (EŞE)

3. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

U 15 Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın (KODOSD)

2. Mehmet Şahlı (BAF)

3. Uras Cıvgın(MGA)

U 15 Makaralı Kız

1. Eliz Hannas (FERDİ)

2. Aleyna Bakkal (EŞE)

3. Emine Kande (GATE)

U 15 Makaralı Erkek

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

2. Eray Kande (GATE)

3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)