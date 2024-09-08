Oklar zirve için atıldı
08/09/2024
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Lig 2. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 8 Eylül ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Süperminik Kız
1. Aslı Say (EŞE)
2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
3. Hüma Yılmaz
Süperminik Erkek
1. SarpTaydaş (BAF)
2. Uras Damar (GATE)
3. Buray Erkurt (KODOSD)
U 13 A Kız
1. Sahil Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
2. Sena İçer (ZEYBEKCİ)
3. Doğa Ekşi (KODOSD)
U 13 A Erkek
1. Güneş Tez (GATE)
2. Doğukan Ekşi (KODOSD)
3. Berkay Talaş (BAF)
U 13 B Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Seben Karaman (GATE)
3. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
U 13 B Olimpik Erkek
1. Osman Faslı (BAF)
2. Fatih Atasay (EŞE)
3. Ali Demir (MGA)
U 13 B Makaralı Kız
1. Demet Kaya (ZEYBEKÇİ)
2. ilayda Pulyacı (GATE)
U 13 B Makaralı Erkek
1. Murat Okçu (DAÜ)
2. Ayaz Dayanıklı (GATE)
3. Ayaz Aysu (ATICILIK İHTİSAS)
U 15 Olimpik Kız
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. Kübra Altınbaş (EŞE)
3. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
U 15 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Mehmet Şahlı (BAF)
3. Uras Cıvgın(MGA)
U 15 Makaralı Kız
1. Eliz Hannas (FERDİ)
2. Aleyna Bakkal (EŞE)
3. Emine Kande (GATE)
U 15 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
2. Eray Kande (GATE)
3. Ilgaz Yılmaz (ZEYBEKÇİ)