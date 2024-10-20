Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 4. Açık Alan U18, U 21 ve bu sezonun son Büyükler Yarışmaları 20 Ekim'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U 18 Olimpik Kız

1. Sahra Havutçu (KANTARA)

2. Ayça Numan (BAF)

3. Işık Tez (GATE)

U 18 Olimpik Erkek

1. Aktan Dima Özdemir (ZEYBEKÇİ)

2. Asrın Harmancıklı (EŞE)

3. Ekrem Başar (BAF)

U 18 Makaralı Kız

1. Zeynur Düzenli (BAF)

2. Aleyna Bakkal (EŞE)

3. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ)

U 18 Makaralı Erkek

1. Yakup Allawi (GATE)

2. Çağan Saray (GATE)

3. Süleyman Oral (ZEYBEKÇİ)

U 21 Olimpik Kız

1. Gülay Araz (BAF)

2. Hayat Dönmez (MGA)

U 21 Olimpik Erkek

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Mehmethan Bakkal (EŞE)

3. Diren Kuş (BAF)

U 21 Makaralı Erkek

1. GörkemŞen(GATE)

Büyük Olimpik Kadın

1. Kübra Yalçın (GATE)

2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

3. Pervin Çerkez (KODOSD)

Büyük Olimpik Erkek

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Mahmut İzanoglu (GATE)

Büyük Makaralı Kadın

1. Ayşen Tez (GATE)

2. Büşra Çoğun (GATE)

3. Dilek Kande(GATE)

Büyük Makaralı Erkek

1. Murat Çoğun (ATICILIK İHTİSAS)

2. İstiklal Metay(GATE)