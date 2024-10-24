Öklid teleskobu, evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını ortaya çıkardı

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritasının ilk parçasını ortaya çıkardı.

14 milyon galaksiyle dolu olan bu harita, Öklid uzay teleskobu tarafından çekildi.

ÖKLİD UZAY TELESKOBU NEDİR?

1 Temmuz 2023'te fırlatılan Öklid, bilim insanlarının evrenin en gizemli iki bileşeni olan karanlık madde ve karanlık enerjinin peşine düşmelerine yardımcı olacak geniş lensli görüntüleri derlemek üzere tasarlandı.

208 gigapiksellik bir mozaik olan bu çarpıcı yeni görüntü, gökyüzünün sadece yüzde birini temsil ediyor.

10 MİLYAR YAŞINDAKİ GALAKSİLERİ GÖRÜNTÜLEYECEK

ESA'ya göre, bunun gibi yüzlerce görüntü yakalayarak, uzay teleskobu sonunda tüm gece gökyüzünün üçte birini kataloglayacak ve 10 milyar yaşına kadar olan bir milyardan fazla galaksiyi görüntüleyecek.

"BU HARİTANIN SADECE YÜZDE 1'İ"

ESA'da Öklid projesi bilim insanı olan Valeria Pettorino yaptığı açıklamada, "Bu çarpıcı görüntü, altı yıl içinde gökyüzünün üçte birinden fazlasını ortaya çıkaracak bir haritanın ilk parçası. Bu, haritanın sadece yüzde 1'i ve yine de bilim insanlarının Evreni tanımlamak için yeni yollar keşfetmelerine yardımcı olacak çeşitli kaynaklarla dolu." dedi.

Yayınlanan görüntü, Mart ve Nisan 2024 arasında iki hafta boyunca toplanan 260 gözlemden oluşuyor.

100 milyon ışık kaynağı içeren harita, Öklid tarafından bir araya getirilen kozmik yapbozun sadece küçük bir parçası.

EVRENİN YÜZDE 95'İNİ OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırmacılar karanlık madde ve karanlık enerjinin evrenin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğunu düşünüyor.

Ancak ışıkla etkileşime girmedikleri için doğrudan tespit edilemiyorlar.

Bunun yerine bilim insanları bu gizemli bileşenleri, çevrelerindeki görünür evrenle etkileşim biçimlerini gözlemleyerek inceliyorlar.

Karanlık madde, galaksiler üzerindeki yerçekimsel bükülme etkileri gözlemlenerek görülebilir ve karanlık enerji, evrenin kaçak genişlemesini iten güçte belirgindir.

Şimdiye kadar Öklid'in görevinin yüzde 12'si tamamlandı.

Öklid'in derin alanlarının bir önizlemesi de dahil olmak üzere diğer sürümlerin Mart 2025'te yayınlanması planlanıyor ve görevin ilk kozmoloji verileri yılı 2026'da ortaya çıkacak.