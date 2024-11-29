OKMAR’dan Büyük İndirim Şöleni!

Ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde, OKMAR ilk kez düzenlediği "İndirim Şöleni" ile halkın alım gücünü destekleyecek bir kampanya başlattığını duyurdu.Şirket, kasap, sebze, gıda, temizlik ve pastane gibi tüm kategorilerde uyguladığı dikkat çekici fiyatlarla tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklama şöyle:

Alım Gücünün Düştüğü Bu Dönemde; 1.sini Düzenlediğimiz İndirim Şölenimizde , Tüm Kategorilerimizde

(Kasap-Sebze-Gıda-Temizlik-Pastane) Yapmış Olduğumuz Şok Fiyatlarda Sürekli Olarak , Siz Değerli Halkımızın Yanında Olduğumuzu Ve Olmaya Devam Edeyeceğimizi Belirtiriz .