Öksürüğü 3 saniyede geçiren muhteşem ikili

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03/01/2023

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Öksürüğü 3 saniyede geçiren muhteşem ikili

Öksürük krizleri günlük yaşamı zora sokabilir. Bal ve kekik karışımı ise öksürüğe iyi gelir. Peki öksürüğün şifası ne?

Soğuk algınlığı ve göğüs hastalıklarına iyi gelen besinlerin başında bal geliyor. Peki kekik bal karışımı neye iyi gelir? İşte detaylar...

Bal-kekik karışımı faydaları

1 kavanoz bal ile 1 kaşık kekiği karıştırıp 1-2 gün bekletin. Kekiğin aroması bala geçecek ve tüketmeye hazır olacaktır.

Kekik balı göğüs yumuşatması ve nefes açıcı olması ile ön plana çıkan bir baldır.

Zatürre, astım, mide hastalıkları ve egzama için de oldukça etkili bir baldır. Grip, sinüzit ve nezle gibi hastalıklarda da kekik balı tüketmekte fayda vardır.

Aynı zamanda kekikli bal öksürüğü geçiricidir.

03/01/2023 21:46
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TAGS: Öksürüğü 3 saniyede geçiren muhteşem ikili
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