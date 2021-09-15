Öksüz: En temel ihtiyaç olan serumu bile üretemiyoruz

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, salgın nedeniyle Covid-19 aşılarının gündemde olduğunu ama ülkenin 50 bin grip aşısına da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Geçen yıl kapanmaların olması ve okullarda yüz yüze eğitim yapılmaması nedeniyle üst solunum yolu hastalıklarının az görüldüğünü ancak artık herkesin dışarıda olduğunu, bu yıl okulların da açılıp, yüz yüze eğitimin başladığını belirten Öksüz, ülkeyi üst solunum yolu hastalıkları bakımından zor bir dönem beklediğini kaydetti.

50 bin grip aşısının yanı sıra 25-30 bin civarı pnömoni aşısının da ülkeye gelmesi gerektiğini ifade eden Umut Öksüz, ecza depolarının bu aşıları getirmesini beklediklerini, ülkelerin aşıları önce kendi halkına ayırdığı, daha sonra satışa çıkardığı için tedarikin zorlaştığını, ülkemize getirilmesinin zor ve maliyetli olduğunu anlattı. Öksüz bu konuda hem ecza depoları hem de Sağlık Bakanlığı ile temaslarının sürdüğünü vurguladı.

Ülkemizde hastanelerin ilaç ihtiyacını karşılayacak üretim merkezleri olmadığını, serum bile üretemediğimizi, serum alabilmek için ihaleye çıkıldığını belirten Öksüz, “En temel ihtiyaçlardan biri olan serumu üretebilmeliyiz” dedi.

Umut Öksüz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Koronavirüs aşısı olunca da dikkat etmek gerekiyor

Yapılan aşıların delta varyantına karşı etkisi olduğunu ancak yüzde yüz koruma sağlamadığını dile getiren Öksüz, “Temmuzda açıklanan vakaların içinde aşılılar da var. Aşı olduğunda da hastalanma ve bulaştırma riski var. Ancak aşılama ile hastalık hafif geçirilir. Hekimin tavsiyesi doğrultusunda herkesin aşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Ülkenin 50 bin grip aşısına ihtiyacı var”

Geçen yıl üst solunum yolu hastalıklarının az olduğunu ancak bu yıl okulların da açılmasıyla ülkeyi zor bir dönem beklediğini anlatan Öksüz, “Ülkenin 50 bin grip aşısına ihtiyacı var. 25-30 bin civarı pnömoni aşısının gelmesi gerekiyor. Ecza depolarının bu aşıları getirmesini bekliyoruz. Ülkeler kendine saklıyor ona göre satışını yapıyor. Soğuk zincirle geliyor. Getirilmesi zor ve maliyetlidir” ifadelerini kullandı.

“Serum bile üretemiyoruz”

Ülkede hastanelerin ilaç ihtiyacını karşılayacak üretim merkezleri olmadığını ifade eden Öksüz, “Serum bile üretemiyoruz. Serum alabilmek için ihaleye çıkılıyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan serumu üretebilmeliyiz. Onkoloji ve MS hastaları ilaç bulamıyor, bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Devlet ilaçları sadece Türkiye üzerinden buluyor ancak eczacılar dünya ile bağlantıları olan 42 ecza deposuyla çalışır. İlaçların tedariki konuları gözden geçirilmeli” dedi.

“Devlette eczacı sıkıntısı var”

İlaç ve Eczacılık Dairesinde eczacı eksikliği olduğunu ve 6 eczacının görev yaptığını dile getiren Öksüz, “İlaçları eczacılar değil, çalışanlar veriyor. 29 sağlık ocağı var bir tane eczacı yok. Girne Akçiçek Hastanesinde eczacı yok” şeklinde konuştu.

“Boş olan devlet kadrolarına eczacı alınsın”

Yeni mezun eczacıların arttığına, neredeyse enflasyonunun oluştuğuna, bu alanı seçen gençlerin iş bulabilme/ iş kurabilme sıkıntısı çekmeye başladığına dikkat çeken Umut Öksüz, doyuma ulaşıldığını, üniversitelerde yeni eczacılık fakülteleri açılmaması gerektiğini söyledi.

Öksüz, “Avrupa’da bazı bölgelerde yeni eczane açma izni verilmez, cirolara göre istihdam yapılması istenir. Mezun veriyoruz ama ihtiyaç olan devlet kadrolarına istihdam yapılmıyor. Boş olan devlet kadrolarına eczacı alınmalıdır” dedi.

“İlaçların imha ve taşımacılığı için para isteniyor”

Antijen gündemine gömüldüklerini, bunun yanında daha önemli konuların da olduğunu kaydeden Öksüz, “Tarihi geçen ilaçların atılması konusunda sıkıntı yaşanıyor. İmha ve taşımacılık parası isteniyor. Eczanelerde biriken ilaçlara resen vergilerde isteniyor. Çevre Dairesi’ne sorunları aktardık” dedi.

“Türk malı ilaçlarda fiyat farkı varsa bize bildirilsin”

Farklı eczanelerde satılan ilaçlar arasındaki fiyat farkları olduğuyla ilgili bir izleyici sorusuna cevap veren Öksüz, “Ülkeye Türkiye’den ve diğer ülkelerden ilaç geliyor. Türkiye’den gelen ilaçlar, her eczanede aynı fiyat olmalıdır. Eğer Türk malı ilaçlarda fiyat farkı varsa bize bildirilsin. Avrupa’dan gelen ilaçların fiyatlarında ise sabit fiyat uygulaması yoktur. Sterlin ve Euro arasında fark oluyor” İfadelerini kullandı.

“Pandemide 3 eczane kapattı”

Pandemide sürecinde, kapanma dönemlerinde bile eczacıların hiç kapatmamaları ve iş yoğunluğunun artmasına rağmen 3 eczanenin faaliyetlerini durdurduğuna dikkat çeken Öksüz, özellikle bina kiralarının yüksekliğinin eczacıları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Öksüz, “Faaliyetine son veren 3 eczacılardan 2’si devlete başvurdu biri ise yurt dışına gidiyor. Dükkân kiraları olumsuz etkiledi. Devletten, sosyal sigorta ödemelerini 3 ay boyunca ötemelerini istedik ama taleplerimiz karşılık bulmadı. Tabii ilginç olan ise 3 eczacı kapatırken 12 de yeni eczane açıldı” dedi.

“Yasa geçerse eczaneleri denetleyebileceğiz”

Eczacıların örgütünün eczaneleri denetleme yetkisinin olmadığını belirten Öksüz, geçirilecek yasayla eczaneleri denetleyebileceklerini ifade etti.

Öksüz, “İlçeler yanında Karpaz ve Mesarya’da seçilmiş eczacılardan oluşan bir komisyon kuracağız bölgelerindeki eczaneleri denetlemelerini isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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15/09/2021 12:31