Öksüz: İlaç Takip Sistemi’nin önemi bir kez daha ortaya çıktı 



Özel Haber/Bahadır AYNA

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülkede büyük tepki toplayan doktorların, eczacıların ve ilaç depolarının karıştığı büyük yolsuzluk olayı sonrası Haber Kıbrıs’a konuştu.

Söz konusu vurgunun ülkede İlaç Takip Sistemi’ne geçilememesinden ötürü yaşandığına dikkat çeken Öksüz, “Usulsüzlük yapan meslektaşımız varsa yargı önünde hesap vermelidir” dedi. Öksüz, 2 Eylül’de gerçekleştirilen KTEB Değişiklik Yasa Tasarısı sonucu artık birliğin üyelerini denetleme yetkisi olduğunu aktararak söz konusu yetkilerini sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

KTEB olarak yıllardır ülkemizde İlaç Takip Sistemi’ne geçilmesi yönünde somut adımlar attıklarına dikkat çeken Öksüz “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz burada devlet yetkilileri somut adımlar atmıyor. KTEB bünyesinde kendi bütçemiz ile KTEB STS’yi (Satış Terminal Sistemi) hayata geçirdik. Devleti yeşil reçeteli ilaçlarda bu sisteme dahil olmaya davet ettik ancak somut bir adım göremedik” dedi.

“Vurgunun nedeni bu 3 temel sorun”

Ülkede yaşanan ilaç vurgunun 3 temel nedenden ötürü yaşandığına dikkat çeken Öksüz bu sorunların temelinde İlaç Takip Sistemi’nin hayata geçirilmemesi olduğunu kaydetti.

Öksüz, söz konusu sitemin olması durumunda ülkeye kaç ilaç girdiğinin, hangi depoda kaç ilaç olduğunun, hangi eczanenin hangi ilacı aldığının ve hangi vatandaşın hangi ilacı aldığının kayıt altında olacağını söyledi.

Öksüz, devlet doktorlarının yazdığı reçetelerin sigorta tarafından karşılanması gerektiğine dikkat çekerken “Devletteki doktor hastaya bakıyor, reçetesini yazıyor, ‘ilacı hastane eczanesinden alacaksınız’ diyor. Hastanelerdeki eczanelerde ilaç yok. Devlet hekimlerinin de sigortalı reçete yazma hakkı olması gerek” ifadelerini kullandı.

Öksüz bir başka problemin ise sigortalı reçetelerde SMS kod sisteminin olduğunu söyledi. Öksüz söz konusu SMS kod sisteminin doktorlar tarafından tek IP üzerinden yapılması gerektiğini doktorların şifrelerini eczanelere vermemesi gerektiğini savundu.

Öksüz bu 3 konunun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini KTEB’in üzerine düşeni yaptığı söyledi.

Öksüz söz konusu problemlerin neden geçmiş dönemlerde ortaya çıkarılmadığının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekerken kendi içlerinde çürük yumurta olması durumunda birlik olarak önce kendilerinin karşısında olacaklarını yineledi.