Öksüz, ilaç yokluğu konusunda Feyzioğlu ile görüştü

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, geçen hafta açıkladıkları ilaç yokluğu konusunda TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştüklerini açıkladı.

Öksüz konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından, ülkede yaşanan ilaç yokluğu ve ecza depolarının Türkiye’den ilaç ithalatında yaşadığı sıkıntıları dile getirdikleri basın bildirisi akabinde KKTC Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından durumun gerçekleri yansıtmadığı konusunda bir paylaşım yapıldığını kaydederek bunu “talihsiz” bir durum olarak değerlendirdi.

KKTC’de faaliyet gösteren ecza depolarıyla yaklaşık olarak bir haftadır gerçekleştirdikleri istişarelerde, ecza depolarının hem sipariş ekranlarının hem de 2023 yılı için ilaç ithalatları için yapılması gereken izin başvuru ekranlarının iletişimde oldukları ecza depoları tarafından kapalı olduğunun kendilerine iletildiğini söyleyen Öksüz açıklamasına şöyle devam etti:

“KTEB olarak halk sağlığı için hayati önem taşıyan bu konuda, ülke sağlık politikalarını belirleyen İlaç ve Eczacılık Dairesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması ve beklenen sonucun alınamamasının ardından inisiyatif alarak sorunu Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’na bugün itibariyle taşıyarak ve ortak çözüm yolu üreterek somut adımların atıldığını bildirmek isteriz.

Sayın Metin Feyzioğlu ile KTEB ve ecza depoları yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözülmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını kamuoyuna iletiriz.

KTEB olarak halk sağlığını korumak amacı ile sorunların çözümünde somut adımlar atarak gereken tüm gayreti göstermekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu ve yetkililer ile sürekli istişare halinde olacağımızı, sektörümüzde yaşanan sıkıntılarımızın yakın takipçisi olduğumuzu ve gelişmeleri şeffaflıkla tüm halkımızla paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz”

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 09:48