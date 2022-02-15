Öksüz: İlaçta ihracat yasağı kaldırılmalı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya hesabından, 5 gün sonra Türkiye’de İlaç Fiyatlarına %37,43 oranında zam geleceğini duyurdu. Öksüz "Vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırmak İçin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yoğun baskısı sonucunda geçici süreliğine kaldırılan İlaç KDV’sinin süresi uzatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öksüz'ün açıklaması şöyle:

•Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi.

•Böylece ilaçlarda %37,43 zam gelmiş oldu.

•İlgili zam İle alakalı TİTCK tarafından yapılan açıklamaya göre;

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır.

Peki KKTC İlaç Zammı İle Alakalı Ne Zaman ve Nasıl Etkilenecek?

•Ülkedeki özel eczaneler, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum kuruluşlarda kullanılan tüm Online İlaç Sistemleri Türkiye’ye bağlı olduğu için, Türkiye’de gerçekleşecek olan ilaç zammı, EŞ ZAMANLI bizde de gerçekleşecektir.

•Böylece ülkemizde bulunan SADECE TÜRK İLAÇLARI 5 gün sonra %37,43 oranında zamlanacaktır.

•Avrupa menşeli ilaçlara veyahut gıda takviyelerine ekstra %37,43 oranında ZAM GELMEMİŞTİR.

KKTC’nin Yetkili Kurulları İlaç Zammı ve İlaca Uygulanan İhracat Yasağı Karşısında Ne Yapabilir? Ve de Ne Yapmadı!!???

•Vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırmak İçin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yoğun baskısı sonucunda geçici süreliğine kaldırılan İlaç KDV’sinin süresi uzatılmalıdır.

•Ülkemizdeki ilaç sanayisine devlet tarafından somut ve samimi bir şekilde yatırım yapılarak, teşvikler sağlanmalıdır (Hali hazırda bulunan İlaç üretim tesisimiz de desteklenmelidir). Böylece ülke kendi İlaç ihtiyacını karşılayacak noktaya gelmeli ve ilaçta YURT DIŞINA bağlı kalınmamalıdır!

•İlaç sektöründe Türkiye’den KKTC’ye bir çok kalem ilaçta uygulanan ihracat yasağı devam ettiğinden dolayı, bu yasağın bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

•İlaçta ihracat yasağı İle ilgili geçmişte bir çok kez KKTC Sağlık Bakanlığına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Ecza Deposu yetkililerimiz ile sorunu ve çözümü aktardık, fakat herzamanki gibi sonuç sıfır olmuştur.

•Sağlık Bakanlığımızın bu konuda bir sonuca varmadığından dolayı, yine insiyatif alarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Ecza Deposu yetkilileri tarafından oluşturduğumuz ortak grubumuz İle 22 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyükelçiliği’ne konuyu tüm detayları İle ilettik.Kendilerinden ilgili sorunu çözmek için Türkiye Sağlık Bakanlığı’na iletmesini ve bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını açıkça davet ettik.

Sürecin takipçisiyiz.

Sonuç olarak……..

Ülke ekonomimizden öte , sağlığımıza kavuşmak için dahi kullandığımız ilaçlarda bile YILLARDIR başka ülkelere bağlı olmaya devam ediyorsak ve bunun değişmesi için yetkili bakanlık adım dahi atmıyorsa kimse bize POLİTİKA YAPMASIN!

Çünkü ekonomi üzerinden politika yapmaya yeltenebilirsiniz ama insan sağlığı üzerinden ASLA

Ne yazık Kİ bir kez daha ÜZÜLEREK dile getirmek zorundayım.

2022 KKTC İçin Sağlıkta Çöküş Yılıdır…

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15/02/2022 08:51