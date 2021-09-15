Öksüz: Önümüzdeki günlerde antijen testlerinin fiyatı düşebilir

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, salgının sektörler arasındaki samimiyeti, dayanışmayı da sekteye uğrattığını ancak Eczacılar Birliği olarak kendilerinin her zaman işbirliğine ve diyaloğa açık olduklarını, hoşgörülü davrandıklarını belirterek, toplumun zaten siyaset yüzünden bölündüğünü ancak sağlıkçıların bölünme lüksü olmadığını, halkın menfaati içi birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Birçok kişinin “antijen fiyatları düşecek mi?” sorusunu yönelttiğine dikkat çeken Öksüz, bunun mümkün olduğunu söyledi. Ülkede eczanelere hizmet veren 42 ithalatçı depo bulunduğunu ve çoğunluğunun antijen test kiti getirmeye başladığını aktaran Öksüz, 40 TL olan antijen fiyatlarının önümüzdeki günlerde aşağıya düşebileceğini kaydetti.

Umut Öksüz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sağlık sisteminin parçasıyız ve en öndeki askerleriyiz”

Antijen Testlerin eczanelerde yapılmasıyla ilgili konuşan Öksüz, “Pandemi savaşı sokakta başlar. Ülkede 333 eczane var. Sağlık sisteminin parçasıyız, en öndeki askerleriyiz. Hastanın ilk ve son kapısıyız. En ön cephedeyiz. Daha önce Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye söylemiştik sonuç alamadık. Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve müsteşar Deren Oygar ile görüştük. İş yükününün Sağlık Bakanlığından alınmasını istedik. Bakanlıkta, teknik ekip olmadığı için sistem zorlanıyor bu nedenle testlerin yapılması ve sisteme girilmesi görevi bize de verildi” dedi.

“Sektörler arasında samimiyet salgında sekteye uğradı”

Laborantlar ve eczacılar arasında yaşanan test yapma tartışmasına değinen Öksüz, “Laborantlar ve eczacılar karar alınmadan önce bir araya gelebilirdi ancak olmadı. Ardından laborantların yanına gittim konuştum. Salgına karşı savaşıyoruz. Toplum menfaati için birlik olmalıyız. Sektörler arasındaki samimiyet salgında sekteye uğradı. Toplum siyaset yüzünden bölünür ancak sağlıkçıların bölünme lüksü yoktur” diye konuştu.

“Eczanelerin devreye girmesiyle test sayısı arttı”

Eczacıları test yapma konusunda mecbur kılmadıklarını anlatan Umut Öksüz, “Test yapılmasına 51 eczane ile başladık 69 sayısına ulaştık. Okullar açılacak diye öğrenciler akın etti, sistem takılıyor. Geçen hafta tarama sayısı 8 bin olurken, bu hafta eczanelerin devreye girmesiyle 13 bine yükseldi. Sağlık Bakanlığının sokaktaki askerleriyiz” ifadelerini kullandı.

“Antijen fiyatları önümüzdeki günlerde düşebilir”

Ülkede çoğunluğu ilaç, bazıları daha farklı malzemeler olmak üzere eczanelere hizmet veren 42 depo bulunduğunu ve çoğunluğunun antijen test kiti getirmeye başladığını aktaran Öksüz, “40 TL olan antijen fiyatları önümüzdeki günlerde aşağıya düşebilir” diye konuştu.

“3-4 ay sonra evde test yapılabilir”

İnsanların test kitini alıp evde yapmasına karşı çıktıklarını ifade eden Öksüz. “Bu sene delta varyantı var. Grip ve pnömeni aşılarının yapılmadığı dönemde evde test yapılmasına karşı çıktık. Toplum olarak henüz buna hazır değiliz. Duruma göre belki 3-4 ay sonra evde test yapılabilir. Toplum sağlığını düşünerek, testlerin bizim denetimimizde yapılmasını ve sisteme girilmesini istedik” dedi.

“Nöbetçi eczanelerde antijen uygulaması yoktur”

Umut Öksüz, gerek yoğunluk gerekse hastaların sağlıklı hizmet alabilmesi için nöbetçi eczanelerde antijen uygulaması olmadığını, ayrıca mesai saatleri dışında da test yapılmayacağını kaydetti.

“Test kuyrukları okulların açılması ile ilgilidir”

Ülke genelinde yaşanan test kuyruklarının okulların açılması ile ilgili olduğuna vurgu yapan Öksüz, “Bakanlar Kurulu kararı hafta sonu aldı ve okul yönetimleri velilere geç bildirdi. Hafta sonu eczaneler kapalı olduğu için test yapılamadı ve sorunlar oldu” şeklinde konuştu.

“Girne’de nöbetçi eczane sayısı arttı”

Nöbetçi eczane konusunda bazı düzenlemeler yaptıklarını anlatan Öksüz, “Girne’de nöbetçi sayısını 3’e çıkardık. Eczaneler, perşembe günleri tam gün çalışacak” ifadelerini kullandı.

“Eczanelerin güvenliği sağlanmalı”

Yeşil reçetesi olmayan bazı kişilerin ilaç almak için eczanelere ve eczacılara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığından bahseden Öksüz, “Yaptığımız görüşmeler sonucu polis devriye sayısını artıracak. Nöbette artık bazı eczanelerde özel güvenlik kullanılmaya başlandı. Eczanelerde acil butonlar var” dedi.

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15/09/2021 12:17