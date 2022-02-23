Öksüz: Sağlığımız bile ilaç firmalarının iki dudağı arasında

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, kişisel sosyal medya üzerinden, ilaç zamları ve yokluğu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Öksüz "Halen daha bir çok kalemde ülkemize ihracatı yasak olan ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır.Yasal statü bizim yetki alanımız dahilinde olmasa da bu sıkıntıyı çözene kadar canla başla uğraşacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte Öksüz'ün paylaşımı şöyle:

Yaklaşık 45 yıllık mesleki deneyimi olan, çok değerli bir Meslektaşım şöyle dedi;

“ilaç sektöründe hayatımda böylesine yokluk hatırlamam”

İşin özeti bu işte

Sağlığımız bile başka ülkelerdeki İlaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kalmıştır. Yani resmen muhtacız muhtaç!

Bu arada, İlaç zammından sonra en nihayet ülkemize yavaştan ilaç gönderilmeye başlandı.

Bu süreçte vatandaşa en doğru bilgiyi aktaran, hastalara kesintisiz ilaç erişimini sağlayan ve de sağlık alt YAPISIZLIĞININ tüm yükünü çekerek topluma hizmet eden meslektaşlarıma ve ecza depolarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Son olarak…

İlaçta ihracat yasağı kalktı mı?

HAYIR!

Halen daha bir çok kalemde ülkemize ihracatı yasak olan ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır.

Her ne kadar yasal statüde bizim yetki alanımız dahilinde olmasa da bu sıkıntıyı çözene kadar canla başla uğraşacağız!

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23/02/2022 08:38