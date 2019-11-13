Öksüz serbest, Tiken tutuklu yargılanacak

Gazimağusa Salamis Caddesi üzerinde JR 835 plakalı araçla trafik kazası yapan ve baygın halde hastaneye kaldırılan zanlı Ertuğrul Öksüz müşahede altına alınmıştı. Polisin kaza ile ilgili sorgulamasında kaza öncesi aynı araçta birlikte seyahat ettikleri kız arkadaşı Tuğba Tiken ile birlikte uyuşturucu madde kullandıkları yönünde beyanda bulunması üzerine tutuklanmıştı. Devamında zanlı gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf etmişti. Tuğba Tiken ise bulunamamış ve hakkında derdest müzekkeresi temin edilmişti. Aranmakta olan Tuğba Tiken İskele – Gazimağusa arasındaki yolda 2 arkadaşı ile birlikte seyahat etmekte olduğu bir esnada tespit edilmiş ve araçta yapılan aramada zanlı Tuğba Tiken’in tasarrufunda iki ayrı yerde olmak üzere yarım gr ve 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmış ve Tiken tutuklanmıştı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler Ertuğrul Öksüz’ün KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin imza edeceği 75000’ er TL’lik kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler Tuğba Tiken’i de ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 50 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderdi. (MHA)

13/11/2019 20:01