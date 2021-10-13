Öksüz: Siz yap boza devam!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Ekim ayının ortasında olmamıza rağmen KKTC'ye halen daha grip aşısının gelmemiş olmamasına sosyal medyadan isyan etti. Umut Öksüz, Eczacılar Birliği olarak aylar önce yetkilileri uyardıklarını söyledi. Öksüz, girip aşıları konusunda KKTC Ankara Büyük Elçiliği’ndeki yetkililer ile irtibata geçtiklerini ve durumu anlattıklarını belirterek "Ülkemizdeki vatandaşlarımızın böylesine global sağlık krizinin yaşandığı bir dönemde influenza aşısına dahi erişiminin olmadığını ve bu aşıların Türkiye’den ülkemize ithalatında TC kaynaklı bürokratik sıkıntılarının yaşandığını aktardık. Konunun bu denli detaylı sıkıntılarını ilk defa kendilerine aktarıldığını öğrendik."ifadelerini kullandı.

Umut Öksüz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Grip aşıları!

Aylar önce uyarımızı yine yaptık. Grip aşılarının tedariğinde sıkıntı yaşanacak dedik, önceden tedbir alın ve hemen TC Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçin dedik.

Sonuç? Ekimin ortasındayız ve grip aşıları halen daha ülkemize gelmedi.

Türkiye’de var mı? VAR!

Güney Kıbrıs’ta var mı? VAR!

KKTC’de var mı ? Yine YOK!

Sevgili yetkililer;

Eczacılar her gün halkın bu konudaki mağduriyetine birebir şahit olan yegane meslek örgütüdür!

Ama merak etmeyin, biz sizin yerinize KKTC Ankara Büyük Elçiliği’ndeki yetkililer ile irtibata geçtik. Durumu aktardık.

Ülkemizdeki vatandaşlarımızın böylesine global sağlık krizinin yaşandığı bir dönemde influenza aşısına dahi erişiminin olmadığını ve bu aşıların Türkiye’den ülkemize ithalatında TC kaynaklı bürokratik sıkıntılarının yaşandığını aktardık. Konunun bu denli detaylı sıkıntılarını ilk defa kendilerine aktarıldığını öğrendik.

Şaşırdık mı? Hayır!

Neysa, biz sizin yerinize de toplum menfaati için samimice birşeyler yapıyoruz…

Siz da yap boza devam!

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13/10/2021 15:08