Öksüz UFÜ’de seminer verdi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Umut Öksüz, Uluslararası Final Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik’in davetlisi olarak eczacılık fakültesi öğrencilerine bir seminer verdi. Kuzey Kıbrıs’taki eczacılık tarihine değinen Öksüz, ardından eczaneler için uygulanan kuralları, sağlık sektöründe eczacıların yerini, pandemide eczacılara düşen görevleri ve mesleğin iyileştirilmesi adına yapılan planlamaları öğrencilere anlattı.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği seminerin sonunda çok sayıda soruya cevap veren Dr. Öksüz’e UFÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tetik tarafından öğrencilere ve eğitimlerine verdiği katkı nedeniyle teşekkür plaketi sunuldu.

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25/12/2021 10:01