Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programına konuk olarak eczacıların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Öksüz, Eczacılar Birliği’nde yeni göreve gelen Yönetim Kurulu’nun genç ve dinamik kişilerden oluştuğunu ve ‘Birlikte değişim, birlikte gelecek’ sloganıyla yola çıktıklarını anlattı.

Öksüz: Ülkedeki eczane sayısı nüfusa oranla çok fazla

Dr. Ecz. Umut Öksüz, KKTC’de 7 farklı eczacılık fakültesi olduğunu, bu fakültelerde toplam 148 tane Kıbrıslı Türk öğrenci olduğunu, bugünün aktif eczane sayısının ise 301 olduğunu ve K.T. Eczacılar Birliği’ne üye 390 eczacı olduğunu belirtti. Sıkıntı yaratan durumun eczanelerin sayısının nüfusa oranla çok fazla olması olduğunu anlatan Öksüz, ülkemizde 1271 kişiye 1 eczane düşüyor olmasının eczacıların sürdürülebilir bir geleceği olmadığının kanıtı olduğunu söyledi. Öksüz konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanıyla da görüştüklerini ifade etti.

‘‘Kamudaki eczacı sayısı yetersiz’’

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, Kamu Hastanelerinde eczacı sayısının yetersiz olmasının yaşanan sorunlardan bir diğeri olduğunu vurguladı. Öksüz, Kamuda 12 tane Eczacı kadrosu olduğunu bunlardan 7’sinin şu an açıkta olduğunu, bunun da ciddi sıkıntılar yarattığını vurguladı.

10/02/2020 14:14