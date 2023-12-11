Öksüz: Yargı nezdinden suçlu kim varsa cezasını çekecek ama bırakın da bu işi yargı yapsın

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "reçete yolsuzluğu" sürecine tepki için bugün Lefkoşa’da “Onur Yürüyüşü” düzenledi. Otobüs Terminali’nde toplanan eczacılar ve ecza deposu çalışanları, Cumhuriyet Meclisi önüne kadar yürüdü.

Yağmurlu havaya rağmen çeşitli sloganların yazıldığı pankartlarla yürüyen eczacılar, mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, mağduriyetlerine ve sigortalı vatandaşların ilaçlarına erişmede yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek taleplerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eylemde yaptığı konuşmada, reçete soruşturması yargılama sürecinin sıkıntılarına ve eylemin amacı hakkında bilgi vererek söyleyecek bir çift lafları olduğunu söyledi.

Eylemin devam ettiği sırada Meclis’te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek eczacıların yanına gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla sürecinin doğru yönetilebilmesi için gerek Eczacılar Birliği gerekse Tabipler Birliği ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortaların denetlenmesi ve varsa suçluların cezalandırılmaları konusunda ilk günden beri tavrının net olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, sigortalı hastaların mağdur edilmemesi içinde bir hafta içerisinde yeni bir sistemin uygulamaya gireceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise eczacı ve hekim örgütleriyle sürekli irtibat içerisinde olduklarını herkesin mutlu olacağı bir sistem kurmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Dinçyürek, “Bu sürecin odağında hasta var. Biz varsak hasta olduğu için varız. Eczacı varsa hasta olduğu için var. Hastanın mağduriyetini ivedilikle ortadan kaldıracak, el birliğiyle hepimizin insan sevgisi ve meslek onuru ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz” dedi.

Eczacılar iki bakanın açıklamalarına zaman zaman tepki gösterdi.

Bakanların açıklamasından sonra Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz basın açıklamasını okudu.

Öksüz, “Sosyal sigortalı hastalar, sigortalı reçeteli ilaca ulaşamadığından dolayı hastane ve eczanelere yığıldı. Hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşandı, temas arttı, ilaca erişim zorlandı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilaçlar hızlıca tükenerek, Bakanlığın giderleri arttı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ilaç yetersizliği konusundaki sorunları ortadan kaldırmak için gerekli bakanlıklara proje ve öneri sunulduğu da belirtildi.

Konuşmasında yıllar itibarıyla reçete sayıları ve Sosyal Sigortaların ödediği rakamlar paylaşan Umut Öksüz, “Yargı nezdinden suçlu kim varsa cezasını çekecek ama bırakın da bu işi yargı yapsın. Masumiyet karinesi dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ülkemizde yerle bir edildi” dedi.

Öksüz, “Bu eczacının kalbi yaralıdır” diyerek güzel günlere el ele ulaşılması dileğinde bulundu.