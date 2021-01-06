Öksüzoğlu: 2019'daki KKTC nüfusu 382 bin 230

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu BRT’de katıldığı GündemArtı programında nüfus konusunda açıklamalarda bulundu. “Ülke nüfusu bilinmiyor” söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade eden Öksüzoğlu, “Nüfusumuzu biliyoruz. Projeksiyon nüfus olarak ve idari kayıtlar ile muhaceretten giriş çıkışlarla nüfusumuzu izliyoruz” dedi.

“Nüfus bilinmiyor” söylemi popülist bir yaklaşım

Öksüzoğlu, nüfusu yüzde beşlik yanılma payı ile bildiklerini kaydederek, “nüfus bilinmiyor” söyleminin popülist bir yaklaşım olduğunu ve bundan artık vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Kurumsal olmayan çıktıktan sonra ortaya çıkan nüfusun 289 bin 348 olduğunu açıklayan Öksüzoğlu, 2019 sonundaki rakamın ise 382 bin 230 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’na yaş grupları arasındaki nüfusu ilettik

Öksüzoğlu, koronavirüs aşılarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen yaş grupları arasındaki nüfusu da bakanlığa ilettiklerini anlatarak, “eğer köylerde nüfusun ne olduğu, belediye sınırları içerisinde nüfusun ne olduğu, yaş gruplarının ne olduğu, okul çağına gelen öğrencilerin nüfusunun ne olduğu gibi hangi konuda bizden çalışma istenirse bu verileri 24 saat içerisinde veriyoruz” dedi

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06/01/2021 13:19