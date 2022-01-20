Öksüzoğlu, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileriyle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türk Direniş Tarihi” başlıklı sinevizyon gösterisi ve konferans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enformasyon Dairesi Emekli Müdürü, Şair/Yazar Oktay Öksüzoğlu tarafından verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Akgün de katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özarslan, KKTC’nin değerli şair ve yazarlarından Oktay Öksüzoğlu’na konferansa gelerek hem yeni kitabını, hem de tecrübelerini öğrencilerle paylaşacağı için teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Özarslan, Öksüzoğlu’nun özgeçmişi ve güncel çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Ardından Oktay Öksüzoğlu, Prof. Dr. Özarslan’a “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” kitabını takdim etti. Aynı zamanda, Prof. Dr. Özarslan ve Prof. Dr. Akgün tarafından Oktay Öksüzoğlu’na teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

Oktay Öksüzoğlu, konferansta yeni kitabı olan “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı”nı öğrenciler ile paylaştı. Öğrenciler, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini bire bir yaşamış olan Öksüzoğlu’ndan tarihi dinleme imkanı elde etti. Öğrenciler, bugüne kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı’na kazandırmış olduğu pek çok eserden ve mücahitlik anılarından da bahseden Öksüzoğlu’nun etkin hitabetini ilgiyle izledi. Öğrenciler, konferans sonunda Öksüzoğlu’na merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

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20/01/2022 13:46