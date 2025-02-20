Öksüzoğlu’nun ''Doğanın Göz Yaşları'' adlı resim sergisi Girne Halk Kütüphanesi’nde açılıyor

Türk Dünyası Şiir Ödülü sahibi Oktay Öksüzoğlu’nun “Doğanın Göz Yaşları” adını verdiği yağlı boya resim sergisi Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi’nde açılıyor.

Sergi 25 Şubat Salı günü saat 17.00’de Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından açılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergi 7 Mart Cuma gününe kadar mesai saatleri arasında ziyaret edilebilecek.