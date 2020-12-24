Oktar: Maske mesafe ve hijyeni asla bırakmayın

ads
24/12/2020

ads
Oktar: Maske mesafe ve hijyeni asla bırakmayın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Kemal Eşref Oktar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tedavisinin 15. gününde olduğunu belirtti.

Ailesini ve dostlarına duyduğu özlemi dile getiren Oktar, “Çiftliğimi özledim, güneşi özledim. Yürümeyi özledim” ifadelerini kullandı.

Görev yapan hemşire ve tüm sağlık sabır dileyen Oktar, “İyi ki varsınız. Hakkınız asla ödenmez” dedi.

Oktar, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin asla bırakılmaması çağrısında bulundu.

24/12/2020 21:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Covid-19 tedavisi gören Kemal Eşref Oktar, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.