Oktay: 800 milyon TL aktarımı yapılıyor

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmesi tamamlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısında KKTC'ye 800 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması şöyle:

Yeni hükümet Kıbrıs halkının sorunlarının çözümüne yönelik hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzde koca bir yıl var. Her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Covid-19 gibi bir süreçte de asla yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bugün de bu taahhüdümüzü bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Aşılanma sürecinin başındayız umarız bütün dünya bu salgını geride bırakır. 2021 bunun için daha iyimser bakıyoruz. Turizm anlamında da bunun yansıyacağını umuyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ciddi sıkıntılar oldu.

“800 milyon TL’lik bir nakit aktarıyor”

Hükümeti rahatlatmak adına Kıbrıs Türkünü rahatlatmak adına şu andaki sorunların çözümü için ve maaşlarla ilgili bir beklediklerini görüyoruz. 800 milyon TL’lik bir nakit aktarıyor olacağız. Hem bütçe hem de maaşlar dahil olmak üzere bir çok sorunu çözecek bir miktardır. Bunun ötesinde de sorunlar olursa bunların da üzerine gideceğiz. Türkiye olarak yaptığımız yardımların doğrudan Kıbrıs Türk kardeşlerimize ulaşması en büyük önceliğimizdir.

“Devam eden projeler için bütçe ayırıyoruz”

Ulaşımla alakalı devam eden projeler vardı. Bunların bir an önce başlamasını arzu ediyoruz. Girne, Lefkoşa ve İskele'de devam eden projelerin tekrardan başlamasın için bütçe ayırıyoruz.

Acil durum hastanemiz açıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın 500 yataklı hastane için verdiği talimatları vardı. Bu süreç de 2021'de devam edecek.

Havalimanındaki çalışmalar noktasında da Türkiye hükümetinin taahhüdü olsun. Covid sonrasına hazırlanmak zorundayız.

Havalimanını bir an önce tamamlanmasıyla alakalı çalışmalar süratle başlayacak. Bu projeleri 7-8 ay içerisinde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam edecek.

Maraş ile ilgili süreç devam ediyor. 1. kısmını açtığımız bir süreçti. Sahil yolu ve demokrasi caddesi çalışıyor. Yeni hükümetle gelecek aşamaları konuşuyor olacağız.

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23/12/2020 17:24