Oktay: Akdeniz'de hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Kıbrıs ve etrafındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Oktay, “Hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili uluslararası alanda yine Rum kesiminin tek taraflı, ‘oldubitti’ diye ifade edeceğimiz çalışmalarını takip ediyoruz. Burada hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölgedeki sismik araştırmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

Kıbrıs’taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirten Oktay açıklamasında, “Kıbrıs’ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var. Kıbrıs’taki sorunlar bizim sorunlarımızdır. Hem koordinasyon hem de ortak çalışma devam edecek” ifadelerini kullandı.