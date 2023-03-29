Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk öğrencilerin daveti üzerine konferans vermek üzere Londra’da King’s Kolej’e giden Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik Rum öğrencilerin yaptığı ve saldırı girişimi içeren eylem sonrası Cumhurbaşkanı Tatar’a tüm çevrelerden destek belirtildi.

Fuat Oktay da Tatar’ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini vurguladı. Tatar, Oktay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine yönelik yapılan eylemi “hazımsızlık” olarak niteledi, bu tür eylemlerin kendisini yıldıramayacağını ve yeni siyaseti her platformda anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Tatar, Yunan bayraklı gençlerin kendisini protesto ettiğini, sloganlar attığını ifade ederek, üniversite ortamına yakışmayan hareketler sergilendiğini kaydetti.

Bu kadar üst düzey bir üniversitede, bu çağda bu tür eylemlerin Rumlar’la bir anlaşmanın olmayacağının göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar savunacağını, güvenlik endişesi olmadığını ama güvelik alınmasa daha kötü olaylar yaşanabileceğine işaret etti, “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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29/03/2023 22:42