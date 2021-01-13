Oktay: Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türk Halkının mücadelesine adadı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
13/01/2021
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Fuat Oktay mesajında, "Ömrünün Kıbrıs Türk Halkının mücadelesine adayan KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümdünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.