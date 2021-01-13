Oktay: Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türk Halkının mücadelesine adadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

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13/01/2021

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Oktay: Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türk Halkının mücadelesine adadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Fuat Oktay mesajında, "Ömrünün Kıbrıs Türk Halkının mücadelesine adayan KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümdünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

13/01/2021 11:01
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TAGS: Fuat Oktay, Denktaş, ölüm
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