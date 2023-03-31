Oktay, Gazimağusa’da iftar programına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camii avlusunda yer alan iftar programına katıldı.

İftar programına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri ile Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iftar öncesindeki konuşmasına, “Size Türkiye’den tüm milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan selam ve muhabbetler getirdim” diyerek, başladı.

Ramazan ayının içerisinde olunduğuna işaret eden Oktay, Ramazan ayına Türkiye olarak meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hüzünlü girdiklerini belirtti.

“11 ilimiz ve burada kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde hissettik” diyen Oktay, KKTC’den hayatını kaybeden 35 kişi, meleklerin acılarını da yüreklerinde hissettiklerini dile getirdi.

Çok hızlı bir şekilde yaraların sarılması gerektiğini ifade eden Oktay, “Bir an önce sıkıntılarımızı geride bırakıp, çok daha güçlü şekilde ayağa kalkmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde de şu anda bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Oktay, Türkiye’de depremden etkilenen 3 Milyona yakın vatandaşı, geçici barınma merkezlerinde misafir ettiklerini ve çok hızlı bir şekilde kalıcı konutlarını da yapmaya başladıklarını söyledi. Bunun akabinde tüm evleri yıkılan, zarar gören vatandaşların, kendi memleketlerine bir an önce taşıyacaklarını dile getiren Oktay, “Acılarımız ortak, bu acılı zamanda Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yanımızda oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

“Biz her zaman bir ve beraberiz”

Depremzedelerden KKTC’ye gelenler olduğunu ve Kıbrıs Türklerinin onların yanlarında olduğunu ifade eden Oktay, “Biz her zaman bir ve beraberiz. Dayanışma içerisindeyiz derken bunu diyoruz. İyi ve kötü günümüzde hep beraberiz, birlikteyiz ve dayanışma içerisindeyiz. Bunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdik” vurgusu yaptı.

Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın hiç eksilmeden, artarak, KKTC’deki her bir kardeşlerinin yanında olacaklarını dile getiren Oktay, “Sizlerin de bizim yanımızda olduğunuzu fiilen görmüş olmaktan dolayı ne kadar mutlu, bahtiyar olduğumu, millet olarak da ne kadar bahtiyar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

“KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na daimi üye olduğunu da göreceğiz”

KKTC’nin bağımsız, eşit bir devlet olarak tanınması doğrultusunda kararlı adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı’na, KKTC’nin gözlemci üye olarak katılmasının bunun bir sonucu olduğunu kaydederek, bunun devamının da geleceğini, KKTC’nin daimi üye olarak da Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduğunu göreceklerini söyledi.

“Türkiye’nin dostları, KKTC’nin dostlarıdır ve KKTC’nin dostları bizim dostlarımızdır. Aynı kaderi paylaşıyoruz” diyen Fuat Oktay, bu birlik ve beraberliğin artarak, devam etmesini diledi. Oktay, herkesin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı da şimdiden tebrik etti.

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31/03/2023 20:56