Oktay Hala Sultan Cami'deki iftara katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat, Hala Sultan Cami'deki iftar yemeğine katıldı.

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01/04/2023

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Oktay Hala Sultan Cami'deki iftara katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat, Hala Sultan Cami'deki iftar yemeğine katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün KKTC'ye gelen Oktay, bugün saat 19.16'dak iftar programında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer üst düzey siyasilerle birlikte vatandaşlarla buluştu.

Oktay, Twitter hesabından "Ramazan’ın bereketini Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle iftar sofrasında paylaştık. Gönlümüzü doyuran kardeşlik soframızda muhabbetimiz daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Oktay'ın bu gece KKTC'den ayrılması bekleniyor.

01/04/2023 22:49
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