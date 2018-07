Oktay: Her şartta Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacağız

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünün Kıbrıs için Kıbrıs Türkleri ve Türkiye için son derece özel bir gün olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen bir heyetin KKTC’de temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Oktay, önceki dönemlerde Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan olarak görev yapan AK Parti'nin Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile KKTC'de bir dizi temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi dilek ve selamlarını Kıbrıs Türk halkı ile paylaştığını dile getirdi.

Oktay, "Her halükarda ve her şartta Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı olarak iletmiş olduk. Böyle özel bir günde KKTC’de bulunmak benim için de özel. Hem bu güzel günün ruhunu birlikte yaşıyor olmak aynı zamanda da buradaki heyecanı da yaşıyor olmak ayrı bir güzellikti." dedi.

"HER ŞARTTA KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI KORUYOR OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını dile getirerek, "Şu mesajı sadece Kıbrıs Türk halkına değil bütün dünyaya vermek istiyoruz. Kıbrıs Türk halkı zaten bunu biliyor. Ne olursa olsun biriz, beraberiz. Her şartta Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyor olacağız. Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun sadece siyasi alanda değil ekonomik alandaki faaliyetler için de geçerli olduğuna dikkati çeken Oktay, buna bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının aranması faaliyetlerinin de dahil olduğunu söyledi.

Oktay, 1974 öncesi Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta kanlı dönemin, zulüm gören dönemin sona erdiğini belirterek, "Devletini kuran Kıbrıs Türk halkı kendi kurumlarını da oluşturmaya başlamıştır. Türkiye, bütün bu süreçte Kıbrıs Türk halkı ile beraber olmuş, KKTC yönetimi ve halkı ile çalışmıştır." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLK GÜNDEN İTİBAREN KARARLI HAREKET ETTİ"

Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşma anlamında ilk günden itibaren son derece kararlı hareket ettiğine işaret eden Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’nin bu konuda nasıl bir duruş sergilediğini 2004’teki Annan Planı’na kadar hatırlanabilir ama ne yazık ki Rum tarafının oyunlarıyla farklı şekillerde farklı sebeplerde akamete uğramıştır. Son Kıbrıs konferansında da aynı şeyi bir kez daha yaşamış olduk. Dolayısıyla yeni sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşmeler oldu. Hem mevcut içinde bulunduğumuz durumun durum değerlendirmesini yaptık hem de bu yeni döneme ilişkin nasıl bir iş birliği olabileceği ile alakalı da değerlendirme fırsatımız oldu. Son derece faydalıydı."

Oktay, Türkiye ile KKTC'nin ekonomik ve mali anlamda iş birliklerinin olduğunu belirterek, ziyaretinde yeni projeler üzerinden geçtiklerini, 300’e yakın projenin yürüdüğünü, bazılarının tamamlandığını görmekten mutluluk duyduklarını anlatı.

"BU SADECE TÜRK TARAFI İÇİN DEĞİL ASLINDA RUM TARAFI İÇİN DE BİR BARIŞ PROJESİDİR"

Türkiye’den KKTC’ye su temini projesi kapsamında gelen suyun yerel dağıtım ile evlere ulaştırıldığını kaydeden Oktay, "Ada yüzde 95’e yakın su sorununu çözmüş durumda. Muhteşem bir proje de zaten. Bu sadece Türk tarafı için değil aslında Rum tarafı için de bir barış projesidir. Şimdi aynı sudan tarım alanlarından da faydalanması için çalışmalarımız var. O projenin de bir an önce tamamlanması için kendi içimizde değerlendirmelerimiz oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, projenin tamamlandığında turizm ve eğitimin yanı sıra tarımda da KKTC'nin önünü açmış olacaklarını belirterek, konuyu Başbakan Tufan Erhürman ile değerlendirme fırsatını bulduklarını anlattı.

"Türkiye'nin arzusu sadece yardımlarla ayakta kalan Kıbrıs Türk halkı değil kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisi üreten KKTC’nin oluşmasını sağlamaktır." diyen Oktay, arzularının KKTC'nin ürettiğini ihraç edebilen bir yapıya dönüşmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Fuat Oktay, KKTC'de ulaştırma ve enerji alanında projelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Girne’ye kadar olan yolun yarısı tamamlanmış durumda, açılıyor olacak. Elektrik ile ilgili sorunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın takibinde. Burada neler yapılacağı ile alakalı Türkiye tarafından Enerji Bakanlığımız bünyesinde 'nasıl çözüme kavuşturabiliriz' diye çalışmalar yapıyoruz. Çok farklı alanlarda iş birliklerimiz var. Bu artarak da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'de tek yanlı sorunlu alanlarda doğalgaz arama faaliyetleri yaptığına işaret eden Oktay, "Kıbrıs Türk halkının hakkının da gasp edilmeye çalışıldığı bir ortam. Biz Türkiye olarak bunun oldubittiye getirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.