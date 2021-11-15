Oktay: İki devletli çözüm bir müzakere pozisyonu değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Yrd. Fuat Oktay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Oktay, "KKTC’nin egemenliğinin daim olacağına yürekten inanıyoruz. Birlik , beraberlik ve dayanışma içinde daha parlak bir geleceğe birlikte yürüyeceğimize inanıyorum" dedi. .

Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm arzu ediyoruz"diyen Oktay, "Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün garanti altına alınması gerekir. İki devletli çözüm bir müzakere pozisyonu değildir" ifadelerini kullandı.

"Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz" diyen Oktay "Rum tarafı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını söylüyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmayız. Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz" şeklinde konuştu.

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15/11/2021 13:21