Oktay, İngiltere Parlamento Üyeleri ile KKTC ve Uluslararası Gündemi Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İngiltere Parlamentosu Türkiye ve KKTC Grupları, Lordlar Kamarası üyesi Meral Ece ve ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden parlamento üyelerini kabul etti.

Fuat Oktay, görüşmede Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı.

Fuat Oktay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"TBMM Dışişleri Komisyonu olarak İngiltere Parlamentosu Türkiye ve KKTC Grupları, Lordlar Kamarası üyesi Meral Ece ve KKTC’yi ziyaret eden Parlamento üyeleri ile bir araya geldik.



İngiltere ile ikili ilişkilerimiz ve başta Kıbrıs, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olmak üzere uluslararası konuları değerlendirdik.



Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e yönelik olarak açılan soykırım davasında açıklanan tedbir kararının uygulanması için uluslararası toplumun göstereceği baskının önemine değindik.



Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınması yönündeki KKTC’nin yaklaşımına olan desteğimizi vurguladık.



KKTC’ye yönelik tecridin kırılması için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. "