Oktay: Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır
Oktay: “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir."
15/02/2020
HK
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı”nda konuştu.
Oktay açıklamasında, “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir.
Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi.” dedi.
(BRT)