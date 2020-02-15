Oktay: Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır

Oktay: “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir." 

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15/02/2020
HK

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Oktay: Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı”nda konuştu.

Oktay açıklamasında, “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir. 

Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi.” dedi.

(BRT)

15/02/2020 13:33
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TAGS: fuat okyay, haber, kıbrıs, kapalı maraş, kktc
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