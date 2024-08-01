Oktay Kaynarca annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti!

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı "Çakır" rolüyle şöhreti yakalayan Oktay Kaynarca, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Şimdilerde Alan adlı yarışma programını sunan Oktay Kaynarca, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde başrolde yer almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile fotoğrafını paylaştı.

Kaynarca annesiyle yer aldığı fotoğrafına, "Bir anne fotoğrafı koyma zamanı gelmiş de geçmiş bile..." yazdı. Anne Nursel Kaynarca'ysa oğlunun paylaşımına, "Canım yavrum Allah size uzun ömürler versin" karşılığını verdi.