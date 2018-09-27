Oktay Kaynarca'ya Bagaj Özrü

'EŞKİYA Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu sanatçı Oktay Kaynarca'nın Ercan Havalimanı'nda bagaj için 45 dakika beklemesinin, kalabalık öğrenci grubunun Ada'ya gelmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ercan TT Genel Müdürü Serhat Özçelik'in telefonla arayıp özürlerini illettiği sanatçı Kaynarca, yaptığı ikinci paylaşımında 'ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

Dizi çekimi için Adana'dan KKTC'ye gelen sanatçı Oktay Kaynarca, Ercan Havalimanı'nda uzun süre beklemesinin tepkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaynarca, Twitter'daki mesajında, "Kırk beş dakikada Adana'dan Kıbrıs'a inip, kırk beş dakika valiz beklemek. Ayıp, yazık. Kıbrıs havaalanı rezalet" ifadelerini kullandı.

GENEL MÜDÜR ARADI

Kaynarca'nın bu mesajı üzerine Ercan TT Genel Müdürü Serhat Özçelik sanatçı ile iletişime geçerek yaşanlardan dolayı üzüntülerini iletti. Bu görüşmenin ardından Kaynarca da, yeni bir paylaşım yaparak, "Kıbrıs Havalimanı Serhat Özçelik dün olağanüstü bir yoğunluğun yaşandığını ve sebeplerden en önemlisinin Ada'ya öğrenci girişlerinin yoğunluğu olduğunu bildirdi. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz, hep beraber düzelteceğiz" dedi.

KKTC'Yİ TANITIYOR

Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Özçelik, "Kaynarca'nın tepkisini medyadan gördükten sonra gerekli temaslar kuruldu. Oktay Bey'i seviyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına yaptığı katkıyı da çok önemsiyoruz" dedi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin bazı bölümleri Girne'de bir otelde çekiliyor.